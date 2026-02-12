Morì durante il ricovero per infezioni ospedaliere | Asp citata in giudizio per malpractice

Una famiglia di Agrigento si trova a dover affrontare un lutto amaro. Un congiunto è morto durante un ricovero avvenuto lo scorso 1° agosto nell’ospedale di Ribera, a causa di infezioni contratte in ospedale. La vittima era in cura per risolvere problemi di salute, ma le sue condizioni sono peggiorate e, nonostante gli sforzi, è deceduta tra le mura dell’ospedale. Ora, l’Asp è stata citata in giudizio per presunta malpractice, alimentando il dolore di chi ha perso un caro e

I figli e gli eredi del paziente deceduto hanno chiesto conto di quanto accaduto dinanzi al tribunale. La richiesta, per il risarcimento dei danni subiti, è di oltre 234 mila euro Quando il dolore nasce dove si stava cercando la salvezza, rassegnarsi diventa più difficile. Così è per una famiglia di agrigentini che, il primo agosto del 2022, ha perso un congiunto fra le stanze dell'ospedale di Ribera. Una tragedia che è stata anche l'inizio di un calvario fatto di domande senza risposta e di una ricerca di verità che oggi bussa alle porte del tribunale di Agrigento. Tutto ha inizio fra le corsie degli ospedali di Canicattì e Ribera.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

