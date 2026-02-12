La procura di Reggio Emilia aspetta ancora la perizia medico-legale sul caso di Claudio Citro, morto dopo essere stato colpito con il taser. Gli inquirenti devono decidere come proseguire le indagini sulla sua morte.

La procura della Repubblica di Reggio Emilia attende di ricevere la perizia medico-legale dello specialista incaricato per decidere come procedere nella vicenda relativa alla morte di Claudio Citro. L’uomo, 41 anni, che risiedeva a Buggiano con il figlio Antonio e lavorava in una concessionaria di Montecatini, è morto il 15 settembre dello scorso anno, dopo essere stato colpito dal taser nel corso di un intervento della polizia di Stato che voleva riportarlo alla calma. Il fatto è accaduto a Massenzatico, frazione di Reggio Emilia. Per questa vicenda sono indagati, per l’ipotesi di omicidio colposo, tre agenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Morì dopo il colpo con il taser. Attesa la perizia del medico legale

