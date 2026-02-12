Monza e Brianza ondata di aggressioni | quattro feriti in poche ore indagini in corso

Negli ultimi giorni, Monza e Brianza si sono svegliate con una serie di violenze che non si vedevano da tempo. Quattro persone sono state ferite in poche ore, tutte aggredite in modo violento e trasportate d’urgenza in ospedale. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini, ma ancora non ci sono dettagli sui responsabili o sui motivi delle aggressioni. La paura cresce tra i cittadini, che chiedono più sicurezza e risposte chiare.

Notte di Violenza a Monza e Brianza: Quattro Feriti, Cresce l'Apprensione. Quattro aggressioni in poche ore, quattro persone trasportate in ospedale. Una serata di crescente tensione ha sconvolto Monza e Brianza tra l'11 e il 12 febbraio 2026, lasciando la comunità locale in stato di allarme. Le forze dell'ordine sono al lavoro per fare luce sulle dinamiche e identificare i responsabili di questi atti di violenza. Cronaca di una Notte Difficile. La prima segnalazione è arrivata intorno alle 20:15 a Sovico, in via Mameli. Una lite tra due donne, una di 45 anni e l'altra di età non specificata, è degenerata in un'aggressione fisica.

