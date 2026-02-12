Monza blindata arrivano i tifosi | tutte le strade chiuse

Questa mattina Monza si sveglia con le strade chiuse e le forze dell’ordine in assetto strada. Per la partita di domenica tra Monza e Juve Stabia all’U-Power Stadium, le autorità hanno disposto una serie di divieti e deviazioni. La viabilità cambierà già dal mattino, in vista del calcio d’inizio alle 15, per garantire che tutto si svolga senza problemi e senza rischi. La città si prepara a un pomeriggio di tensione e sicurezza rafforzata.

Domenica 15 febbraio all'U-Power Stadium si disputerà la partita Ac Monza-Juve Stabia. Il calcio d'inizio è fissato alle 15 ma fin dal mattino verranno istituiti divieti e modifiche alla viabilità necessari a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, così come si evince dall'apposita ordinanza firmata dal Comune. Secondo quanto disposto dall'ordinanza dalle ore 11 fino al termine della manifestazione sportiva è vietata la circolazione, a eccezione dei veicoli autorizzati, nell'area prospiciente l'U-Power Stadium posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi, nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena - VeroVolley, nelle aree di sosta con accesso da via F.

