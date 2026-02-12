Monviso-Chieri 3-1 | Bridi esalta il gioco di squadra Alberti ammette un avvio sottotono

Il Monviso-Chieri ha battuto 3-1, ma non è stato un match facile. Bridi ha elogiato il gioco di squadra delle sue, mentre Alberti ha ammesso che l’inizio non è stato all’altezza delle aspettative. La partita si inserisce in un quadro di incontri e classifiche che mostrano come sta andando il campionato di A1 femminile in questo momento.

Un intreccio di incontri e standings che raccontano l'andamento recente del campionato di A1 femminile. La giornata ha evidenziato equilibrio tra le squadre, con vittorie in rimonta, conferme di vertice e segnali positivi per la corsa salvezza. Le prestazioni mostrano grande dinamismo e una forte componente di gioco di squadra, con momenti decisivi disponibili in ogni incontro. In campo si è vista una sfida equilibrata per le prime fasi, poi la squadra di casa ha preso il controllo imponendosi con 3-1. Bridi ha dichiarato: «Abbiamo giocato di squadra», mentre Alberti ha osservato che si è entrati in campo un po' a rilento all'inizio, per poi rialzare l'asticella.

