Montegiorgio e Smerillo pronte per il Carnevale

Montegiorgio e Smerillo si preparano per il Carnevale. Dopo la sfilata di domenica scorsa ad Amandola, le due località dell’entroterra Fermano si organizzano per altri eventi. Le strade si riempiranno di maschere e carri allegorici tra musica e balli, mentre i cittadini si preparano a vivere un’altra giornata di festa.

Dopo la sfilata di domenica scorsa in Amandola, l’entroterra Fermano si prepara per altri eventi legati al carnevale. A Montegiorgio la Pro loco in collaborazione con le associazione ‘Feste parrocchiali’, ‘Comitato San Giorgio e l’Amministrazione comunale, ha organizzato due giornate dedicate a grandi e piccini per celebrare il carnevale in allegria. Si parte domenica 15 febbraio con ritrovo al parcheggio del Liceo ‘Medi’, da cui partirà la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati fino a raggiungere piazza Matteotti dove il carnevale montegiorgese entrerà nel vivo con animazione, musica e la premiazione finale dedicata al tema più originale, gruppo più numeroso, migliore coreografia e gruppo più distante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montegiorgio e Smerillo pronte per il Carnevale Approfondimenti su Montegiorgio Smerillo Incubo pioggia per il carnevale. Pronte le maschere d’autore. E la prima sfilata delle scuole Questa mattina a Santa Croce si teme un nuovo maltempo che potrebbe rovinare il Carnevale d’Autore. Trenta appuntamenti per il cartellone natalizio di Montegiorgio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Caleidoscopio - Torna il Carnevale di Montescaglioso Ultime notizie su Montegiorgio Smerillo Montegiorgio, razzia dagli scaffali del negozio: il titolare la scopre, denunciataMONTEGIORGIO Dai furti nei negozi all’ubriachezza molesta nei locali, si sono fatti trovare pronti i carabinieri della compagnia di Montegiorgio. Come disposto in tutto il territorio provinciale, si ... corriereadriatico.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.