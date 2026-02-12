Monte Puscio e Croce di Maiano | la passeggiata panoramica a un’ora da Milano

Se cercate una gita facile ma con viste spettacolari, il Monte Puscio con la Croce di Maiano si raggiunge in poco più di un’ora da Milano. È il posto ideale per chi vuole fare una passeggiata tranquilla e godersi un panorama che ripaga la fatica.

Per chi ama le camminate non troppo impegnative ma ricche di scorci suggestivi, il Monte Puscio con la Croce di Maiano è una meta perfetta per una gita fuori porta. Siamo in provincia di Como, poco distante dal Monte Bollettone e dal Monte Palanzone, in un’area che regala uno dei panorami più ampi e affascinanti della Brianza e della pianura Padana. Il punto di partenza è l’Alpe Vicerè, sopra Albavilla, raggiungibile in circa un’ora d’auto da Milano. Qui è possibile lasciare l’auto nel comodo parcheggio e iniziare l’escursione. Il percorso prevede circa 300 metri di dislivello, con qualche tratto in saliscendi ma senza particolari difficoltà.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Da Monte Puscio e Croce di Maiano si gode di una vista spettacolare che lascia senza fiato.

