Montalese comitati dal prefetto | Più controlli sui transiti vietati

I cittadini dei comitati di Pontenuovo e Santomato chiedono più controlli sui transiti vietati sulla strada provinciale montalese. Ieri mattina, in prefettura, si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Provincia e Comune, tra cui l’assessore Lisa Amidei e il comandante Ernesta Tomassetti. La richiesta principale riguarda un maggiore intervento delle forze dell’ordine per fermare le manovre irregolari e garantire la sicurezza di tutti.

Sulla sicurezza della strada provinciale montalese si è tenuta ieri mattina una importante riunione in prefettura a cui hanno partecipato i due comitati di Pontenuovo e Santomato e i rappresentanti di Provincia e Comune, in particolare l'assessore provinciale alla viabilità Lisa Amidei, l'assessore con delega alla polizia provinciale Nicola Tesi, l'assessore alla viabilità del Comune di Pistoia Alessio Bartolomei, la comandante della polizia locale di Pistoia Ernesta Tomassetti, il responsabile della polizia provinciale Franco Monfardini e l'ingegnere Tony Montillo, responsabile dei lavori sul ponte.

Il prefetto di Pistoia Angelo Gallo Carrabba ha convocato i cittadini dei comitati di Pontenuovo e Santomato per un confronto con il Comune e la Provincia. Emerse novità importanti sul termine dei lavori e sul futuro del ponte sulla Bure. - facebook.com facebook