Lavori in corso nella Montagnola senese. Sono stati installati nuovi serbatoi e condotte sul territorio valdelsano, segnando un passo avanti nel progetto da 20 milioni di euro finanziato dal PNRR. L’intervento mira a migliorare l’approvvigionamento idrico della zona, con operai al lavoro per completare le opere nei prossimi mesi.

Un nuovo, importante traguardo è stato raggiunto all’ interno del progetto da 20 milioni di euro "Montagnola Senese", cofinanziato dal PNRR. Si tratta della conclusione del secondo passaggio per il miglioramento del servizio idrico di Montaione, Gambassi Terme e Certaldo. A presentarlo, con un sopralluogo tenutosi ieri mattina al Castagno dov’è stata realizzata la struttura, sono stati la dirigenza e i tecnici di Acque Spa insieme all’amministrazione comunale di Gambassi Terme. "Uno dei progetti più significativi che stiamo realizzando – ha detto il presidente di Acque, Simone Millozzi - che permetterà di mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico in termini di quantità e qualità dell’acqua". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Montagnola senese”. Nuovi serbatoi e condotte sul territorio valdelsano

Approfondimenti su Montagnola Senese

La Polizia ha espulso un cittadino straniero con precedenti penali, che si trovava irregolare sul territorio e gestiva attività illecite nell’area di Bari.

Quindici nuovi carabinieri sono entrati in servizio nel territorio lariano, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Montagnola Senese

Argomenti discussi: Montagnola senese. Nuovi serbatoi e condotte sul territorio valdelsano; Progetto Montagnola Senese: nuovi serbatoi per l'idrico in Valdelsa.

Montagnola senese. Nuovi serbatoi e condotte sul territorio valdelsanoMigliorato l’approvvigionamento idrico per i comuni di Gambassi Terme,. Montaione e Certaldo. Acque presenta i risultati con l’amministrazione termale. lanazione.it

Montagnola Senese: chiuso un secondo progetto idrico strategicoPROVINCIA. Dopo il primo, grande intervento realizzato nel 2024, la Montagnola Senese - maxi-progetto da 20 milioni di euro, co-finanziato dal PNRR - ... ilcittadinoonline.it

Dopo un primo intervento significativo completato nel 2024, il maxi-progetto Montagnola Senese, co-finanziato dal PNRR per un valore di 20 milioni di euro, compie un ulteriore passo avanti. Questo secondo traguardo mira a migliorare il servizio idrico nei co - facebook.com facebook