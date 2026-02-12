Mondo di mezzo consigliere Pd assolto dopo 11 anni | Intorno a me sono spariti tutti oggi Roma è cambiata

Dopo undici anni di battaglia legale, Francesco D'Ausilio, ex consigliere del Pd coinvolto nel caso Mondo di Mezzo, è stato assolto. L’uomo dice che nel tempo si è trovato da solo, senza più amici né alleati, e ora vede Roma cambiata. A Fanpage.it spiega che questa sentenza gli dà una grande soddisfazione, anche se non vuole accusare nessuno. La sua storia mette in luce quanto può essere difficile restare onesti in un sistema complicato.

Francesco D'Ausilio è stato assolto nel processo 'Mondo di Mezzo'. A Fanpage.it racconta l'esclusione dalla politica e la gioia: "Non punto il dito contro nessuno, ma queste cose non dovrebbero succedere".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

