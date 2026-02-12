Mondo Antico 2026 L' Ottocento Memorie in dialogo

Il 14 febbraio, alle 16.30, si svolge a Stia, presso le Officine Capo d’Arno, una conferenza dedicata agli Etruschi e alle acque interne tra Trasimeno e Casentino. Il focus sarà sul legame tra la civiltà antica e i laghi, i fiumi e le sorgenti della zona. Un incontro che vuole approfondire un aspetto poco conosciuto della storia etrusca, con interventi di esperti del settore.

SABATO 14 FEBBRAIO 2026 ORE 16,30Officine Capo d’Arno (vicino al Palagio fiorentino) Stia (Ar)- Sala convegni“Il rapporto tra gli Etruschi e le acque interne (laghi, fiumi, sorgenti) fra Trasimeno e Casentino” (Dott. Paolo Giulierini - Dir. MAEC).“Le scoperte ottocentesche nel sito del Lago degli Idoli sul Monte Falterona” (Dott. Francesco Trenti). ingresso libero 366.5980544 seguirà un piccolo brindisi L'apertura del seminario sarà dedicata ad alcune scoperte archeologiche importanti per la conoscenza della civiltà etrusca; dopo un ampio intervento sul territorio aretino e sulle acque interne, si passerà alla storia degli scavi ottocenteschi sul Monte Falterona.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Mondo Antico 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mondo Antico 2026

Argomenti discussi: Gran Carnevale Amalfitano: tre giorni tra meraviglia, colori e aggregazione nel cuore dell’Antica Repubblica Marinara; Il Gran Carnevale 2026; Carnevale, Tre giorni di divertimento, tradizione e cultura per tutte le età; Acqua-l’oro azzurro-mayyehmáyimacqua (??? ????? acqua) bologna 2026-l’acqua è vita in tutto il mondo.

UNIFG CONVEGNO UniFG: convegno internazionale sulle sette meraviglie del mondo, tra mito e scienzaOrganizzato dai professori Riccardo Di Cesare e Germano Sarcone, l’incontro rappresenta un momento scientifico unico ... statoquotidiano.it

Sei Nazioni 2026, Roma capitale del grande rugby: il torneo più antico al mondo arriva all’OlimpicoIl Guinness Sei Nazioni è il torneo di rugby più antico e prestigioso al mondo, nato nel 1871 con la prima edizione del The Championship tra Inghilterra e Scozia. Nel corso dei decenni la ... deejay.it

Tra le sale del museo prenderanno vita storie d’amore e relazioni tossiche del mondo antico, perché sì, anche gli dèi, i faraoni e i personaggi storici avevano drammi sentimentali degni di una chat lasciata in visualizzato. facebook