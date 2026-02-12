Mondiali 2026 | Came Spa modernizza i parcheggi dell’aeroporto di Città del Messico per accogliere i visitatori

Came Spa sta lavorando per rinnovare i parcheggi dell’aeroporto internazionale di Città del Messico. L’azienda italiana sta installando nuove soluzioni di automazione per rendere più semplice e veloce l’accesso ai posti auto, in vista dei Mondiali di calcio del 2026. I lavori sono già in corso e mirano a gestire il grande afflusso di visitatori previsto per l’evento.

Came Spa punta al cielo di Città del Messico: riqualificazione dei parcheggi per i Mondiali 2026. L'azienda italiana Came Spa, specializzata in soluzioni per l'automazione, è stata incaricata di modernizzare i parcheggi dell'Aeroporto Internazionale di Città del Messico in vista dei Mondiali di calcio del 2026. L'intervento, che consolida la presenza dell'azienda nel settore aeroportuale internazionale, prevede la riqualificazione di tre strutture multipiano per una capacità complessiva di oltre 6.200 posti auto, integrando tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza dei visitatori e ottimizzare la gestione dei flussi.

