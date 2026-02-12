Monaco-Nantes venerdì 13 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Il match tra Monaco e Nantes si gioca venerdì 13 febbraio 2026 alle 21:05, perché il Monaco di Pocognoli vuole riscattare le ultime prestazioni deludenti. La squadra di casa cerca punti importanti contro un Nantes che ha appena subito diverse sconfitte e si trova in difficoltà in classifica. I convocati sono pronti, e le formazioni ufficiali saranno svelate poco prima del fischio d’inizio.

Secondo anticipo di Ligue1 e tocca al Monaco di Pocognoli scendere in campo questa volta contro il pericolante Nantes. Gli asemists hanno strappato con fatica un pareggio a reti bianche nel derby della Costa Azzurra contro il Nizza. Sono ormai 11 i punti di distacco dalla zona Champions e anche l’Angers ha scavalcato i biancorossi scivolati al decimo posto. I canarini continuano a perdere, anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Monaco-Nantes (venerdì 13 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Monaco-Nantes (venerdì 13 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici, convocati Il tecnico del Monaco, Alexander Pocognoli, ha deciso di puntare sulla formazione migliore per la partita di venerdì 13 febbraio alle 21:05 contro il Nantes, che si trova in crisi di risultati e cerca di risollevarsi in classifica. Monaco-Nantes (venerdì 13 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici Questa sera il Monaco di Pocognoli affronta il Nantes in un match di Ligue 1. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Pronostico Monaco-Nantes: analisi e probabili formazioni 13/02/2026 Ligue 1; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Milano Cortina 2026, il programma di venerdì 13 febbraio e gli azzurri in gara. Dove vederli in tv; Monaco - Baskonia Euroleague. Monaco-Nantes: diretta live e streaming gratisMonaco obbligato a reagire: Nantes in crisi al Louis II. Scopri come vederla gratis ... msn.com Pronostico Monaco-Nantes: la crisi è senza fineMonaco-Nantes è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Monaco-Juve, chi è l'arbitro Champions: il precedente col Nantes e quelle polemiche nel clasico - facebook.com facebook