Monaco-Nantes venerdì 13 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici
Questa sera il Monaco di Pocognoli affronta il Nantes in un match di Ligue 1. I padroni di casa cercano una vittoria importante, mentre gli ospiti sono in difficoltà e vogliono riaccendere le speranze di salvezza. La partita inizia alle 21:05 e si gioca allo Stade Louis II.
Secondo anticipo di Ligue1 e tocca al Monaco di Pocognoli scendere in campo questa volta contro il pericolante Nantes. Gli asemists hanno strappato con fatica un pareggio a reti bianche nel derby della Costa Azzurra contro il Nizza. Sono ormai 11 i punti di distacco dalla zona Champions e anche l’Angers ha scavalcato i biancorossi scivolati al decimo posto. I canarini continuano a perdere, anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Monaco Nantes
Ultime notizie su Monaco Nantes
