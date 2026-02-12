Modena-Carrarese sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 14 febbraio alle 15:00, la partita tra Modena e Carrarese si gioca al Braglia, causando grande attenzione tra i tifosi. La sfida apre la 25ª giornata di Serie B, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e i pronostici puntano a un match combattuto. La partita potrebbe influenzare la posizione in classifica di entrambe le squadre, dato che sono vicine in classifica.

Nel programma della 25esima giornata della Serie B si disputa anche la partita tra Modena e Carrarese, con fischio d'inizio sabato pomeriggio al Braglia. I padroni di casa del Modena sono in piena zona playoff grazie all'ultima vittoria sul campo della capolista Venezia, con cui hanno interrotto la serie negativa. MODENA – CARRARESE, SOTTIL: "UNA FINALE, SERVIRÀ LA SPINTA DEL BRAGLIA" Dopo il successo esterno contro il Venezia, il Modena prova a ripartire anche tra le mure amiche: alla vigilia della sfida con la Carrarese, mister Andrea Sottil fissa l'obietti