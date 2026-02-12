Modena-Carrarese sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato pomeriggio al Braglia di Modena si gioca la partita tra Modena e Carrarese, valevole per la 25esima giornata di Serie B. I tifosi sono già in attesa, perché questa sfida può essere decisiva per la classifica di entrambe le squadre. La partita inizia alle 15:00 e promette di essere combattuta. Entrambe le formazioni cercano i tre punti, ma solo una uscirà vincitrice.

Nel programma della 25esima giornata della Serie B si disputa anche la partita tra Modena e Carrarese, con fischio d'inizio sabato pomeriggio al Braglia. I padroni di casa del Modena sono in piena zona playoff grazie all'ultima vittoria sul campo della capolista Venezia, con cui hanno interrotto la serie negativa. Gli emiliani, allenati da mister.

