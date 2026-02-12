A Fiano, si torna a discutere sulla figura di Francesca Albanese. Alcuni accusano la giudice di non aver mantenuto un ruolo equilibrato e imparziale negli ultimi anni. La polemica si riaccende dopo le critiche di un politico, che invita l’Italia a seguire l’esempio della Francia, dove le autorità sono più attente alla neutralità delle decisioni. La questione si concentra sulla credibilità e l’indipendenza di Albanese nel suo incarico.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "In questi anni Francesca Albanese non ha svolto il suo ruolo come una figura terza, non lo ha svolto in modo equilibrato e imparziale. Anche l'Italia, come la Francia, dovrebbe chiederne le dimissioni? Penso che sul fatto che non abbia svolto il suo ruolo in modo equilibrato, dovremmo essere tutti d'accordo. E quindi anche l'Italia". Emanuele Fiano, ex-deputato dem e presidente dell'associazione 'Sinistra per Israele - Due popoli due stati', risponde così quando gli viene chiesto se anche l'Italia, come la Francia, dovrebbe chiedere le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice speciale Onu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Mo: Fiano, 'Albanese? Né equilibrata né imparziale, Italia segua esempio Francia'**

Approfondimenti su Fiano Albanese

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu dopo le sue dichiarazioni sui territori palestinesi.

L'Assemblea nazionale francese sta valutando un disegno di legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni e l’utilizzo dei cellulari nelle scuole superiori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fiano Albanese

Il monito di Fiano: Senza un partito che li guidi, i giovani credono ad AlbaneseL'ex parlamentare dem commenta il post dei Giovani democratici di Bergamo: Queste sarebbero le nuove leve del Pd? Il sionismo è l'autodeterminazione del popolo ebraico, questo diritto non può valere ... ilfoglio.it

Mo: Salvini, 'Albanese? Pericolosa, non rappresenta Italia, si dimetta dall'Onu'Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Questa signora è pericolosa, vuole mettere in discussione un piano che ha trovato l'ok, almeno a stasera, perfino dei terroristi islamici di Hamas. Questa signora ha lo ... iltempo.it

Non ho letto cosa ha detto Albanese. Ma ho visto che ha già chiarito tutto. Mi sembra tuttavia singolare che si chiedano le dimissioni di Francesca Albanese nel giorno in cui Israele decide nei fatti di annettere la Cisgiordania. Come ha denunciato da sempre l - facebook.com facebook

#Albanese al fianco di #Iran e #Hamas, bufera sul sermone da Al Jazeera x.com