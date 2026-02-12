Misure ambientali contro il dissesto più stringenti nel futuro Piano urbanistico la giunta Basile vara l' atto di indirizzo

La giunta Basile ha approvato un atto di indirizzo per il nuovo piano urbanistico, puntando a misure ambientali più stringenti contro il dissesto. La delibera, proposta dal vicesindaco Mondello, evidenzia come il territorio di Messina sia fragile e richieda interventi più incisivi. Ora si lavora alla redazione di un programma che tenga conto di questa situazione.

Quattro le direttive da seguire nella redazione del nuovo Pug visto che Messina presenta un territorio molto fragile e a rischio Atto di indirizzo per il nuovo piano urbanistico generale. La giunta Basile vara la delibera, su proposta del vicesindaco Mondello, per la redazione del nuovo programma visto che come si legge "Il territorio del Comune di Messina presenta un'evidente fragilità". Il futuro Pug servirà a un maggior rispetto delle condizioni ambientali di Messina. "Il crescente fenomeno del dissesto idrogeologico, che rende il territorio messinese estremamente fragile, connesso ad un’importante vulnerabilità dello stesso dovuta ad un elevato livello di sismicità, si uniscono ad un disequilibrio insediativo che vede una decisa concentrazione sulla costa e un progressivo abbandono delle aree interne - rileva il documento - lo schema insediativo, prevalentemente localizzato lungo la costa, influisce ancora, sul sistema della mobilità, sulla localizzazione dei servizi, sulle infrastrutture e la vivibilità degli insediamenti, creando un forte contrasto con un variegato entroterra, a sua volta insediato e scarsamente accessibile, sede di un patrimonio ed assetti ambientali di assoluto interesse non adeguatamente conosciuti e valorizzati.🔗 Leggi su Messinatoday.it

