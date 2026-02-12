Miss Groenlandia | Orgogliosa delle mie radici difendo le cultura inuit Trump pensi ai problemi di casa sua a partire dall’Ice

Naja Mathilde Rosing, la nuova Miss Groenlandia, si trova a Strasburgo e aspetta il parrucchiere per sistemarsi i capelli. La ragazza, molto sicura di sé, dice di essere orgogliosa delle sue radici e di voler difendere la cultura inuit. Mentre si prepara, commenta con un sorriso che Donald Trump dovrebbe pensare ai problemi di casa sua, a partire dall’Artico.

Roma – In un hotel di Strasburgo Naja Mathilde Rosing, Miss Groenlandia 2024, aspetta il parrucchiere per una piega veloce. Beauty and brain, bellezza e cervello. Lo ripeterà spesso, perché la bilancia non penda solo da una parte. Sui social il commento più elegante è stato: “Adesso un minimo di spiegazioni alle mire di Trump arrivano”. Però se lo dice una donna non è peccato: è davvero bellissima. Perché la chiacchierata abbia inizio, prima che attacchi il phon, una sola condizione: “Non voglio che il mio nome venga associato al nome di quell’uomo”. Lo dice in un robusto inglese, va rassicurata ma anche lei deve capire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

