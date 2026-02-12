Miss Groenlandia | Orgogliosa delle mie radici difendo le cultura inuit Trump pensi ai problemi di casa sua a partire dall’Ice
Naja Mathilde Rosing, la nuova Miss Groenlandia, si trova a Strasburgo e aspetta il parrucchiere per sistemarsi i capelli. La ragazza, molto sicura di sé, dice di essere orgogliosa delle sue radici e di voler difendere la cultura inuit. Mentre si prepara, commenta con un sorriso che Donald Trump dovrebbe pensare ai problemi di casa sua, a partire dall’Artico.
Roma – In un hotel di Strasburgo Naja Mathilde Rosing, Miss Groenlandia 2024, aspetta il parrucchiere per una piega veloce. Beauty and brain, bellezza e cervello. Lo ripeterà spesso, perché la bilancia non penda solo da una parte. Sui social il commento più elegante è stato: “Adesso un minimo di spiegazioni alle mire di Trump arrivano”. Però se lo dice una donna non è peccato: è davvero bellissima. Perché la chiacchierata abbia inizio, prima che attacchi il phon, una sola condizione: “Non voglio che il mio nome venga associato al nome di quell’uomo”. Lo dice in un robusto inglese, va rassicurata ma anche lei deve capire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Miss Groenlandia 2024
Groenlandia, test di cultura generale ai genitori inuit: se impreparati rischiano di perdere i figli
Iran, continuano le proteste: scontri e blocco di internet. Khamenei: “Trump pensi ai suoi problemi”
In Iran proseguono le proteste, con manifestazioni che riprendono nelle strade e un persistente blocco di internet, che limita l’accesso alle informazioni.
Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.
Ultime notizie su Miss Groenlandia 2024
Miss Groenlandia: Orgogliosa delle mie radici, difendo le cultura inuit. Trump pensi ai problemi di casa sua (a partire dall’Ice)Roma – In un hotel di Strasburgo Naja Mathilde Rosing, Miss Groenlandia 2024, aspetta il parrucchiere per una piega veloce. Beauty and brain, bellezza e cervello. Lo ripeterà spesso, perché la ... quotidiano.net
LA SICUREZZA DELLA GROENLANDIA È INTERESSE DELLA NATO La Groenlandia non verrà invasa da nessuno, né dai russi né dagli americani. È però il punto da cui possono passare i missili supersonici diretti verso Canada e Stati Uniti, ed e solo lì che - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.