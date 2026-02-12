Naja Mathilde Rosing, la nuova Miss Groenlandia, si presenta come una ragazza orgogliosa delle sue origini inuit. In un hotel di Strasburgo, mentre aspetta il parrucchiere per una piega, dice che difendere la cultura di origine è una priorità. Risponde anche alle parole di Trump, invitandolo a pensare ai problemi di casa sua, a partire dall’Ice.

Roma – In un hotel di Strasburgo Naja Mathilde Rosing, Miss Groenlandia 2024, aspetta il parrucchiere per una piega veloce. Beauty and brain, bellezza e cervello. Lo ripeterà spesso, perché la bilancia non penda solo da una parte. Sui social il commento più elegante è stato: “Adesso un minimo di spiegazioni alle mire di Trump arrivano”. Però se lo dice una donna non è peccato: è davvero bellissima. Perché la chiacchierata abbia inizio, prima che attacchi il phon, una sola condizione: “Non voglio che il mio nome venga associato al nome di quell’uomo”. Lo dice in un robusto inglese, va rassicurata ma anche lei deve capire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Miss Groenlandia: “Orgogliosa delle mie radici, difendo la cultura inuit. Trump pensi ai problemi di casa sua (a partire dall’Ice)”

Approfondimenti su Miss Groenlandia 2024

Naja Mathilde Rosing, la nuova Miss Groenlandia, si trova a Strasburgo e aspetta il parrucchiere per sistemarsi i capelli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Ultime notizie su Miss Groenlandia 2024

Miss Groenlandia: Orgogliosa delle mie radici, difendo le cultura inuit. Trump pensi ai problemi di casa sua (a partire dall’Ice)Roma – In un hotel di Strasburgo Naja Mathilde Rosing, Miss Groenlandia 2024, aspetta il parrucchiere per una piega veloce. Beauty and brain, bellezza e cervello. Lo ripeterà spesso, perché la ... quotidiano.net

LA SICUREZZA DELLA GROENLANDIA È INTERESSE DELLA NATO La Groenlandia non verrà invasa da nessuno, né dai russi né dagli americani. È però il punto da cui possono passare i missili supersonici diretti verso Canada e Stati Uniti, ed e solo lì che - facebook.com facebook