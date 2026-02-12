Minneapolis ‘Zar delle frontiere’ Homan | L’operazione sta per finire

La stretta sull’immigrazione a Minneapolis sta per terminare. Le autorità hanno concluso le operazioni di detenzione di massa che hanno scatenato proteste e provocato due vittime. La fine delle operazioni era annunciata dal ‘Zar delle frontiere’ Homan, che ha confermato che l’intervento sta per concludersi.

La stretta sull’immigrazione in Minnesota che ha portato a detenzioni di massa, proteste e due vittime sta per concludersi. Lo ha dichiarato lo “zar delle frontiere” Tom Homan. “Come risultato dei nostri sforzi, il Minnesota è ora meno uno Stato santuario per i criminali”, ha affermato Homan durante una conferenza stampa. “Ho proposto, e il presidente Trump ha concordato, che questa operazione straordinaria si concluda”, ha dichiarato ancora. L’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti (ICE) ha lanciato l’Operazione Metro Surge il 1° dicembre. Le autorità federali affermano che le operazioni, concentrate nell’area metropolitana di Minneapolis-St. 🔗 Leggi su Lapresse.it

