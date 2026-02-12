La stretta sull’immigrazione a Minneapolis sta per terminare. Le autorità hanno concluso le operazioni di detenzione di massa che hanno scatenato proteste e provocato due vittime. La fine delle operazioni era annunciata dal ‘Zar delle frontiere’ Homan, che ha confermato che l’intervento sta per concludersi.

La stretta sull’immigrazione in Minnesota che ha portato a detenzioni di massa, proteste e due vittime sta per concludersi. Lo ha dichiarato lo “zar delle frontiere” Tom Homan. “Come risultato dei nostri sforzi, il Minnesota è ora meno uno Stato santuario per i criminali”, ha affermato Homan durante una conferenza stampa. “Ho proposto, e il presidente Trump ha concordato, che questa operazione straordinaria si concluda”, ha dichiarato ancora. L’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti (ICE) ha lanciato l’Operazione Metro Surge il 1° dicembre. Le autorità federali affermano che le operazioni, concentrate nell’area metropolitana di Minneapolis-St. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, ‘Zar delle frontiere’ Homan: “L’operazione sta per finire”

Approfondimenti su Minneapolis Zar delle frontiere

In risposta alle recenti tensioni a Minneapolis, è stato inviato Tom Homan, noto come lo “zar dei confini” durante l’amministrazione Trump.

La tensione resta alta a Minneapolis, dove due cittadini sono stati uccisi dagli agenti federali dell’ICE.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Minneapolis Zar delle frontiere

Argomenti discussi: Homan rimpiazza Bovino a Minneapolis: cambio di Trump?; Ritiro immediato di 700 agenti federali da Minneapolis. Lo zar dei confini: Non è una resa, il piano Trump continua; Liam e suo padre liberati e tornati a Minneapolis, Noem: Bodycam per tutti gli agenti - Noem: Bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis; Minneapolis, frenata sull’Ice: Via 700 agenti dalla città. Trump: saremo più morbidi.

Lo zar delle frontiere Homan a Minneapolis, ipotesi di riduzione degli agenti federali ma avverte: Resterò finché il problema non sarà risoltoIl presidente Trump invia Tom Homan a Minneapolis: la conferenza stampa dello zar delle frontiere delinea priorità e prossimi passi nella gestione dell’immigrazione negli USA. tag24.it

Minneapolis, lo zar delle frontiere Homan: Mandato da Trump per riportare la legge e l’ordineTom Homan al confine tra Stati Uniti e Messico, 13 dicembre 2025 (AP Photo/Gregory ... msn.com

Lo “zar delle frontiere” Tom Homan annuncia che 700 agenti federali lasceranno Minneapolis. Per l’operazione “Metro Surge” ca. 3’000 poliziotti (ICE e Border Patrol) erano giunti in Minnesota a gennaio. @RSIInfo_ x.com

Il governo degli Stati Uniti ha fatto sapere che i poliziotti dell’ICE e dell’Agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) che sono attualmente stanziati a Minneapolis saranno tenuti a indossare delle bodycam, telecamere personali che servirann - facebook.com facebook