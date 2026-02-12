Minneapolis | Fine dell’intervento Ice la città affronta nuove sfide su sicurezza e immigrazione

Minneapolis chiude ufficialmente l’intervento federale e ora si trova di fronte a nuove sfide legate alla sicurezza e all’immigrazione. La città ha deciso di riprendere il controllo delle proprie questioni, lasciando alle spalle mesi di intervento esterno. Ora, le autorità locali devono affrontare i problemi di sempre, con risorse e strumenti diversi rispetto al passato. La situazione resta complessa, e i cittadini aspettano di vedere come si muoveranno le prossime mosse.

Minneapolis: La Fine dell'Intervento Federale e le Nuove Sfide per la Città. Minneapolis si trova a un punto di svolta nella gestione della sicurezza e dell'immigrazione. L'agenzia federale Ice, guidata da Homan, ha annunciato oggi, 12 febbraio 2026, la prossima conclusione delle operazioni nella città, un intervento che aveva suscitato forti polemiche e tensioni sociali fin dalla sua implementazione, in seguito alle proteste seguite all'uccisione di manifestanti. Un'Operazione Controverso in un Contesto di Tensione. L'invio di agenti dell'Ice a Minneapolis, deciso dall'ex Presidente Trump, era avvenuto in un periodo di profonda crisi sociale.

