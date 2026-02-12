La Casa Bianca ha annunciato che ritirerà l’Ice da Minneapolis, ma avverte che le deportazioni di massa non si fermeranno. La stretta sull’immigrazione nel Minnesota ha portato a molte detenzioni e proteste, e ora sembra che questa fase possa concludersi. Tuttavia, le deportazioni continueranno, secondo quanto comunicato.

La stretta sull’immigrazione in Minnesota, che ha portato a detenzioni di massa, proteste e due vittime sembra stia per concludersi. La Casa Bianca ha infatti decretato la conclusione dell’operazione anti-immigrazione Metro Surge a Minneapolis, con il conseguente ritiro degli agenti federali dell’Ice, l’agenzia federale Controllo Immigrazione e Dogane degli Stati Uniti. Lo ha annunciato Tom Homan, funzionario dell’immigrazione soprannominato “lo zar dei confini”. “Come risultato dei nostri sforzi, il Minnesota è ora meno uno Stato santuario per i criminali. Ho proposto, e il presidente Trump ha accettato, che questa operazione termini” ha affermato durante una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minneapolis, Casa Bianca annuncia ritiro Ice dalla città ma avverte: “Le deportazioni di massa continueranno”

Approfondimenti su Minneapolis CasaBianca

La Casa Bianca ha annunciato ufficialmente il ritiro di Ice da Minneapolis.

La Casa Bianca ha deciso di ritirare 700 agenti dell’Ice da Minneapolis, ma lascia intendere che non si arrende.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Minneapolis CasaBianca

Argomenti discussi: Trump ritira dal Minnesota 700 agenti dell’Ice; La Casa Bianca ritira 700 agenti federali da Minneapolis; Trump ritira 700 agenti Ice da Minneapolis, telefonata con Xi Andrò in Cina ad aprile; Liam e suo padre liberati e tornati a Minneapolis, Noem: Bodycam per tutti gli agenti - Noem: Bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis.

La Casa Bianca annuncia il ritiro di Ice da MinneapolisTom Homan, ha annunciato la conclusione dell'operazione anti-immigrazione a Minneapolis e il conseguente ritirato degli agenti federali dell'Ice ... today.it

Usa: Casa Bianca annuncia ritiro Ice da MinneapolisUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

La lista di Israele alla Casa Bianca. Netanyahu va a Washington e gli iraniani gridano a Trump: non fidarti. Di Micòl Flammini - facebook.com facebook

Bocconi amari. Netanyahu esce male dalla Casa Bianca su Iran e Gaza (di A. De Girolamo, E. Catassi) x.com