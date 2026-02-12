Minacce di morte all' arbitro | dirigente e massaggiatore dell' Fc Viterbo squalificati per tutto il 2026

Il giudice sportivo ha squalificato un dirigente e un massaggiatore dell’Fc Viterbo fino alla fine del 2026. La decisione arriva dopo le minacce di morte rivolte all’arbitro al termine della partita contro l’Atletico Capranica, disputata il 7 febbraio. La sfida, vinta dagli ospiti per 1-0, è stata seguita da episodi di grande tensione, che hanno spinto le autorità a intervenire duramente.

Non solo il risultato del campo, ma soprattutto quanto accaduto nel post gara. La sfida del campionato Juniores under 19, disputata il 7 febbraio tra Viterbo football club e Atletico Capranica, terminata con la vittoria ospite per 0-1, è finita al centro di un provvedimento del giudice sportivo che ha disposto pesanti sanzioni disciplinari nei confronti di due tesserati della società del capoluogo. Il giudice sportivo, infatti, ha inflitto l'inibizione fino al 31 dicembre nei confronti del dirigente Andrea Bruni e del massaggiatore Giuseppe Pezzella. Stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale, Bruni e Pezzella sarebbero stati protagonisti di un episodio gravissimo avvenuto al termine dell'incontro, con accuse che parlano di minacce di morte, aggressione e intimidazioni nei confronti del direttore di gara.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viterbo Football Club

Il Questore di Arezzo ha emesso due provvedimenti Daspo di due anni, tra cui uno nei confronti di un dirigente sportivo.

Recentemente, sono stati adottati provvedimenti di Daspo nei confronti di alcuni soggetti coinvolti in eventi sportivi.

Ultime notizie su Viterbo Football Club

