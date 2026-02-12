milwaukee vince a orlando grazie a thomas nel finale

Milwaukee batte Orlando in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Thomas firma il canestro decisivo nel finale, portando i Bucks alla vittoria. La squadra di Milwaukee ha mostrato un’ottima gestione offensiva, con Porter Jr. che ha guidato la regia. Orlando ha provato a reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio negli ultimi istanti.

La partita tra bucks e magic ha messo in luce una serata intensa, caratterizzata da una gestione offensiva incisiva e da una regia affidata a Porter Jr., capace di chiudere con una prestazione di rilievo. Al debutto in maglia Milwaukee, Cam Thomas ha totalizzato 34 punti, determinante per decantare l’inerzia della gara. Milwaukee ha costruito la vittoria anche grazie a una presenza fisica marcata sotto i tabelloni, che ha favorito un vantaggio netto a rimbalzo. La squadra ospite ha mostrato aggressività fin dall’inizio, con una gestione della palla che ha trovato riferimenti concreti nelle penetrazioni e nelle letture di gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

I Milwaukee Bucks hanno firmato Cam Thomas, che lascia i Nets dopo aver firmato un contratto da free agent.

