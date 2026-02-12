Milano rilancia BIT e investe in impianti sportivi | un piano per turismo e Olimpiadi 2026

Milano si prepara a rilanciare il suo ruolo internazionale puntando sulla BIT e sulle Olimpiadi Invernali del 2026. La città investe in nuovi impianti sportivi e infrastrutture, sperando di attrarre più turisti e di rafforzare la sua posizione come centro fieristico e turistico di primo piano. L’obiettivo è usare questi eventi per dare nuovo impulso allo sviluppo locale e all’economia.

Milano punta su BIT e Olimpiadi per rilanciare il suo ruolo di hub internazionale. Milano si prepara a consolidare la sua posizione di primo piano nel panorama fieristico e turistico internazionale, con un investimento mirato alle infrastrutture sportive in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. L’attenzione è focalizzata sul potenziamento della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), evento chiave per il sistema fieristico milanese, e sulla realizzazione di un’area dedicata all’hockey e allo speed skating, discipline protagoniste dei prossimi Giochi. Un investimento strategico per il turismo e lo sport.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vietri sul Mare si prepara a partecipare alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026.

A Milano, dal 10 al 12 febbraio, torna il BIT, uno degli eventi più attesi nel settore del turismo in Italia.

Le #Olimpiadi invernali a Milano-Cortina per qualcuno erano impossibili, per altri un azzardo. Per noi erano un obiettivo. Abbiamo lavorato mentre c’era chi dubitava e chi sperava che non ce la facessimo. Oggi quel sogno prende forma. L’Italia è così: nei mo x.com