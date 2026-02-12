Milano la strage dei senzatetto | un altro clochard morto in zona Mac Mahon è il settimo dall’inizio dell’anno

Un altro senzatetto è morto a Milano, questa volta in zona Mac Mahon. È il settimo decesso dall’inizio dell’anno. La vittima, già conosciuta ai sanitari di Areu per episodi di malore in passato, è stata trovata senza vita questa mattina. La polizia indaga per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La città si ritrova ancora una volta a fare i conti con il problema dei senza tetto e il rischio di tragedie come questa.

San Donato Milanese (Milano), 12 febbraio 2026 – Era già stato male in passato, soccorso dai sanitari di Areu. Stavolta non ce l'ha fatta il clochard marocchino di 43 anni che dormiva nel parco di via della Pecetta, sotto il cavalcavia Bacula a Milano. L'allarme è scattato qualche minuto prima delle 19 di oggi giovedì 12 febbraio, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare: i primi segni di decomposizione sul cadavere lasciano pensare che fosse deceduto già da alcuni giorni.

