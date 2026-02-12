Milano imprenditore e società in odore di mafia | scattano sequestro e amministrazioni controllate

Milano, un imprenditore di origini messinesi finisce sotto sequestro e amministrazione controllata. La Guardia di Finanza ha confiscato beni per un valore di un milione e mezzo di euro. L’uomo, già condannato per associazione mafiosa, era sotto indagine della Dda di Milano per trasferimenti di beni sospetti. La questura ha deciso di intervenire per mettere i sigilli sui beni ritenuti illeciti.

Milano, 12 febbraio 2026 – Sequestro del valore di un milione e mezzo di euro ai danni di un imprenditore di origine messinese già condannato in via definitiva per associazione mafiosa e, più recentemente, indagato dalla Dia di Milano, su delega della Dda, in relazione a presunte ipotesi di trasferimento fraudolento di beni, aggravate dal metodo mafioso. E’ uno dei tre decreti di prevenzione emessi dal Tribunale di Milano, su proposta congiunta della Dda e della Dia del capoluogo lombardo, eseguiti dalla stessa Dia. Alla luce dei precedenti giudiziari dell’imprenditore e tenuto conto degli esiti di mirate indagini economico-patrimoniali eseguite dal Centro Operativo DIA di Milano, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti previsti dal Codice Antimafia per l’adozione, in via cautelare, della misura ablativa rilevando, in particolare, come il patrimonio del soggetto (costituto da una società operante nel settore dell’edilizia nonché da altri beni immobili e conti correnti) sia da ritenere di presumibile provenienza illecita, in quanto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e alle attività economiche svolte nonché frutto o reimpiego di proventi delittuosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

