**Milano-Cortina | Ufficio stampa Quirinale a Gruber falsa richiesta sanzione a telecronista**

L’Ufficio stampa del Quirinale smentisce categoricamente la richiesta di sanzioni contro un telecronista fatta durante la trasmissione di ieri sera. In una nota ufficiale, il Quirinale chiarisce che si tratta di un’informazione falsa e che diffonderla può danneggiare l’immagine dell’Istituzione. La polemica nasce dopo le affermazioni di alcuni ospiti di una trasmissione televisiva, che avevano riferito di una richiesta del Presidente della Repubblica. Il portavoce dell’Ufficio stampa ha ribadito che non ci sono state richieste di questo tipo

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Gentile dottoressa Gruber, in riferimento alle affermazioni di alcuni dei suoi ospiti nella trasmissione di ieri, secondo la quale la Presidenza della Repubblica avrebbe chiesto di sanzionare un telecronista, l'Ufficio stampa del Quirinale fa presente che si tratta di una notizia falsa e gravemente lesiva dell'immagine dell'Istituzione". È quanto si legge in una lettera inviata questa sera alla conduttrice del programma 'Otto e mezzo' in onda su La7. "Il Quirinale, negli undici anni di presidenza, non è mai intervenuto sulla Rai per chiedere rimozioni, sostituzioni, avvicendamenti, punizioni di conduttori televisivi, giornalisti o altri.

