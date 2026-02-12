Milano-Cortina tripudio azzurro | slittino bronzo nella staffetta mista

L’Italia conquista la sua sedicesima medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta nel settore dello slittino. La squadra azzurra si è aggiudicata il bronzo nella staffetta mista, regalando una giornata di grande soddisfazione agli sportivi italiani. La gara si è svolta senza intoppi, e gli atleti italiani hanno dato il massimo, portando a casa un risultato importante.

Una giornata strepitosa per lo sport azzurro. Medaglia numero 16 per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È di bronzo, la conquistano gli azzurri dello slittino nella prova a squadre. L'Italia completa la sua prova con il tempo di 3'42"521 alle spalle della Germania, oro in 3'41"672 e dell'Austria, argento in 3'42"214. Sulla nuova pista Eugenio Monti altra medaglia per lo slittino azzurro dopo, dopo due ori e un bronzo è arrivata la quarta medaglia, sempre di bronzo. Dopo Dominik Fischnaller bronzo nel singolo maschile e i due ori nelle gare di doppio maschile e femminile, la squadra composta da Verena Hofer, la coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e il tandem Andrea VoetterMarion Oberhofer chiudono al terzo posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

