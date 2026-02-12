Il ct finlandese Igor Medved è stato sospeso dall’incarico a Milano Cortina. La decisione arriva dopo che sono stati violati i regolamenti interni sulla consumazione di alcol. La squadra ha deciso di intervenire subito, senza aspettare, per tutelare l’immagine e l’ordine interno. Ora si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Il capo allenatore finlandese, Igor Medved, è stato sospeso dall’incarico per aver violato le regole interne della squadra sul consumo di alcolici A Milano-Cortina non si parla soltanto di risultati e medaglie. A tenere banco, nelle ultime ore, è anche una vicenda disciplinare che coinvolge la nazionale finlandese di salto con gli sci. Il capo allenatore Igor Medved è stato sospeso dall’incarico per aver violato le regole interne della squadra sul consumo di alcolici. Il tecnico ha già lasciato Predazzo, sede del ritiro della squadra, in seguito alla decisione presa dalla Federazione sciistica finlandese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, sospeso il ct finlandese Igor Medved: violati i regolamenti sull’alcol

Igor Medved, il capo allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, è stato cacciato dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le atlete finlandesi di hockey femminile sono malate di norovirus.

