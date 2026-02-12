Milano-Cortina seconda sconfitta per l’Italia del curling | le Azzurre cedono alla Corea del Sud

L’Italia del curling femminile incassa la seconda sconfitta in due partite ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Le Azzurre hanno perso anche contro la Corea del Sud, con il punteggio di 7-2. La squadra guidata da Stefania Constantini si trova già a dover rincorrere, dopo aver perso anche contro la Svizzera nel primo match. La competizione si fa dura e il cammino verso le medaglie si complica.

L’Italia del curling femminile inizia con due sconfitte il torneo olimpico a Milano-Cortina 2026. Dopo aver perso contro la Svizzera nel primo incontro di stamattina, Stefania Constantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli (con la giovane Rebecca Mariani nel ruolo di riserva) vengono sconfitte 7-2 dalla Corea del Sud. Superiorità netta delle asiatiche, che dominano la partita, dimostrando di valere tutto l'argento nelle Olimpiadi di casa del 2018 e il bronzo ai Mondiali 2024. Anche le coreane hanno cominciato il loro percorso con una sconfitta come l'Italia, perdendo 8-4 contro gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

