Milano-Cortina | quando la tregua olimpica vale per tutti ma non per la sinistra

I Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 attirano l’attenzione di molti, ma anche qualche polemica. La manifestazione registra numeri record di pubblico e un medagliere italiano che vola alto, con la nazionale che in pochi giorni supera i risultati di Torino 2006. Nonostante la festa, alcune voci di sinistra criticano comunque l’evento, creando un clima di tensione. La tregua olimpica sembra valere per tutti, ma non per tutti allo stesso modo.

Una strana atmosfera ‘sinistra’ aleggia sui Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Numeri record di spettatori ed estimatori, medagliere olimpico italiano da primato, con la rappresentativa Azzurra che in soli quattro giorni ha prima eguagliato e poi superato, vincendo due ori in un solo pomeriggio, i trionfi di Torino 2006. Unanime riconoscimento sul fronte organizzativo. Immagini che arrivano dal villaggio olimpico che rasentano la perfezione sul fronte dell’accoglienza e dell’organizzazione, molto diverse da quelle viste – ad esempio – a Parigi in occasione dei Giochi estivi, con gli atleti costretti a dormire sulle panchine o fuori dalla stanze per il caldo asfissiante, l’aria condizionata inesistente e i letti stile campeggio attrezzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

