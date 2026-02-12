Il presidente Mattarella ha preso posizione sulle polemiche riguardanti le medaglie vinte durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. In un intervento diretto, ha detto che le medaglie sono degli atleti e che non intende appropriarsi di nulla. La sua frase arriva dopo alcune discussioni su chi possa rivendicare i successi sportivi di questi giorni.

Cortina, 12 feb. (Adnkronos) - "Vorrei dire al presidente Buonfiglio che tutto posso fare tranne che appropriazione indebita: le medaglie di questi giorni sono degli atleti. Sono fortunato io a essere qui, in questi giorni in cui hanno conquistato tante medaglie, ma l'importante è che continuino con lo spirito con cui lo hanno fatto, lo stanno facendo: impegno per superare se stessi, impegno per competere con lealtà e con successo". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita a Casa Italia a Cortina. "Gemella" di quella di Milano, ha ricordato il Capo dello Stato, che ha "la stessa funzione di finestra, di porta d'ingresso per chi è già qua e per chi verrà a seguire le competizioni, per conoscere il nostro Paese, non soltanto Cortina". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Mattarella, 'medaglie sono degli atleti, non faccio appropriazione indebita'

Il presidente Sergio Mattarella ha assistito alla gara femminile sull'Olympia delle Tofane a Cortina, accompagnato dalla figlia Laura.

Il presidente Sergio Mattarella si è goduto il superG femminile a Cortina D’Ampezzo, seduto tra il pubblico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

