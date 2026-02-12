Milano Cortina Mattarella festeggia l’oro di Brignone a bordo pista
Il presidente Sergio Mattarella ha assistito dal bordo pista alla vittoria di Federica Brignone nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina. Non ha nascosto la sua soddisfazione, applaudendo la campionessa italiana che ha conquistato l’oro. La scena si è svolta davanti a tanti spettatori, tra entusiasmo e orgoglio nazionale.
(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha festeggiato a bordo pista la vittoria della medaglia d'oro di Federica Brignone nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Capo dello Stato ha assistito a tutta la gara e ha esultato per il successo dell'azzurra. A seguire l'impresa della campionessa anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il numero uno del Coni, Luciano Buofiglio e il presidente della Fisi, Flavio Roda.
Capolavoro Brignone a Milano-Cortina, oro in supergigante davanti a Mattarella
La valdostana Brignone ha vinto l’oro nella supergigante a Milano-Cortina, dopo un recupero incredibile.
Olimpiadi Milano-Cortina: Brignone oro nel SuperG davanti al presidente Mattarella
Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG a Milano-Cortina, davanti al presidente Mattarella.
