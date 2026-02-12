Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 5000 metri a Milano-Cortina, aggiungendo una medaglia d’oro alla sua collezione olimpica. La pattinatrice laziale si conferma come la più vincente tra gli azzurri nella pista lunga ai Giochi, arrivando a quattro podi olimpici in carriera. Durante la gara, ha detto che Michela Brignone le ha dato la carica giusta per arrivare al traguardo.

(Adnkronos) – Francesca Lollobrigida entra definitivamente nella leggenda dello sport italiano. Con l’oro conquistato nei 5000 metri a Milano-Cortina, dopo quello già storico nei 3000, la pattinatrice laziale diventa l’azzurra più vincente di sempre nella pista lunga ai Giochi Olimpici, raggiungendo il quarto podio olimpico della carriera e proiettandosi nell’élite insieme a icone come Compagnoni, Wierer, Brignone, Piller Cottrer e Vanzetta. Per l’Italia è il sesto oro di questi Giochi, per lei il secondo personale. Sotto pressione per l’eccellente riferimento cronometrico dell’olandese Marijn Conijn, l’azzurra ha messo in pista una strategia impeccabile: partenza aggressiva, controllo nella fase centrale e una progressione devastante nel finale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, Lollobrigida regina d’oro: “Brignone mi ha dato la carica”

