Milano-Cortina la Goggia esce | come reagisce la Brignone è gelo

La gara di Super G alle Olimpiadi di Milano-Cortina si è conclusa con una sorpresa. Sofia Goggia, che guidava la corsa, ha dovuto rinunciare a causa di un problema. Federica Brignone, invece, ha reagito con freddezza e si è presa il podio. La tensione tra le due atlete si percepisce anche al di fuori della pista.

Un'uscita di scena dolorosa, quella di Sofia Goggia: in piedi, quando era in vantaggio su Federica Brignone nel Super G olimpico di Milano-Cortina sulla mitica pista delle Tofane. Una bandiera bianca amarissima, perché la vittoria a quel punto era più di una speranza. Alla fine l'oro se l'è preso proprio la compagna di nazionale, per una festa azzurra indimenticabile. Resta la delusione per la supercampionessa bergamasca, proprio davanti allo sguardo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato in Veneto per assistere a questa gara. Quando Sofia si arrende, il capo dello Stato mantiene lo sguardo fisso, tradendo la delusione.

