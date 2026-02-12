Milano-Cortina la figlia di | esplode il caso nella squadra azzurra

Questa mattina a Cortina, la squadra femminile di curling è scossa da una vicenda che sta facendo discutere. La partenza del percorso azzurro non è stata semplice, e tra le giocatrici si sono già registrate tensioni. La situazione si sta facendo sempre più tesa, e tutti aspettano di capire come evolverà nei prossimi giorni.

Cortina, ore 9.05. Comincia così oggi il percorso della nazionale femminile di curling è non è una storia banale. Un po’ perché torna sul ghiaccio Stefania Constantini, fresco bronzo nel doppio misto con qualche rimpianto. Molto perché in squadra non avrà un elemento prezioso e non per scelta sua. Con lei Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e, come riserva, Rebecca Mariani che ha preso il posto di Angela Romei. Fosse stato come nello sci alpino, con le scelte fatte dal dt Rulfi ma di fatto avallate in primis dal presidente federale Flavio Roda, di lanciare due giovani come Giada D’Antonio e Anna Trocker, 33 anni in due, nessuno avrebbe eccepito perché in slalom e gigante l’Italia non è una corazzata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, "la figlia di": esplode il caso nella squadra azzurra Approfondimenti su Milano Cortina figlia Olimpiadi, la squadra azzurra di Milano Cortina: tutti gli atleti italiani La squadra italiana si prepara alle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026. Milano Cortina, c'è il primo caso di doping. L'azzurra Passler positiva a un controllo Milano si infiamma con la prima polemica di doping in vista delle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina figlia Argomenti discussi: Mattarella inaugura Casa Italia a Milano, la figlia Laura taglia il nastro tricolore; Lara Colturi a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Fuori dal team di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per far posto alla figlia del DT: ricorso respinto; Cortina, l'arrivo del presidente Mattarella con la figlia per assistere alle gare delle Olimpiadi. Omar Visintin, chi è l'azzurro dello snowboard: le due medaglie di Pechino 2022, la figlia Lima, il papà insegnanteOmar Visintin, così come Lorenzo Sommariva, punta ad ottenere una medaglia alle Olimpiadi Milano-Cortina e giovedì ci proverà nella gara di snowboard cross. ilmessaggero.it Constantini dedica il bronzo olimpico all'amica Angela Romei esclusa per far posto alla figlia del direttore tecnico MarianiLa medaglia di bronzo nel doppio misto dedica il risultato ad Angela Romei esclusione dal team dal ... video.corriere.it Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente. - facebook.com facebook Grandissimi i nostri Azzurri che, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera ci hanno regalato altri due ori arrivando a quota quattro! Forza ragazzi! #MilanoCortina2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.