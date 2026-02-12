Milano Cortina il Presidente Mattarella visita il villaggio Olimpico a Cortina – Il video

Questa mattina il Presidente Mattarella ha visitato il villaggio olimpico a Cortina. Dopo aver pranzato con gli atleti azzurri, ha incontrato medagliati e ricevuto in dono alcune pin dei Giochi Invernali. La visita si è svolta subito dopo l’oro di Federica Brignone nel SuperG, con il Presidente che ha mostrato grande interesse per l’atmosfera dei Giochi.

(Agenzia Vista) Belluno, 12 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato nel Villaggio olimpico di Cortina con gli atleti azzurri dopo l'oro di Federica Brignone nel SuperG, intrattenendosi con diversi medagliati e ricevendo in dono alcune pin dei Giochi Invernali. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

