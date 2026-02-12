Milano Cortina il Presidente Mattarella con medaglie d' oro slittino Voetter e Oberhofer | Favolose – Il video

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato a Cortina le campionesse olimpiche dello slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Le ha fatto i complimenti per le loro vittorie e si è fermato a parlare con loro, accompagnate dal direttore tecnico Armin Zoeggeler. Un momento di festa nel cuore delle Olimpiadi invernali, con il capo dello Stato che ha voluto rendere omaggio alle atlete italiane e a quelle che hanno portato in alto l’Italia.

(Agenzia Vista) Belluno, 11 febbraio 2026 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Cortina le campionesse olimpiche dello slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer, complimentandosi con loro per l'impresa, accompagnate dal dt azzurro Armin Zoeggeler. "Siete favolose" ha detto loro il Presidente. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

