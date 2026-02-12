Milano Cortina il Presidente Mattarella arriva a Cortina con la giacca del team Italia – Il video

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto visita a Cortina per seguire da vicino le gare dei Giochi invernali. Arrivato con la figlia Laura, ha assistito al supergigante femminile sull’Olympia delle Tofane. Indossava la giacca del Team Italia e ha seguito le atlete durante la discesa. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli spettatori e gli atleti presenti.

(Agenzia Vista) Belluno, 12 febbraio 2026 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito sull'Olympia delle Tofane al supergigante femminile dei Giochi di Milano Cortina, accompagnato dalla figlia Laura e con la giacca del Team Italia. Il Presidente è arrivato a Cortina indossando la giacca del team Italia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

