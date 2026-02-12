Milano Cortina il Presidente Mattarella a Cortina per assistere alla supergigante femminile – Il video

Il presidente Mattarella è arrivato a Cortina per seguire di persona la supergigante femminile dei Giochi di Milano Cortina. Ha assistito alla gara sull’Olympia delle Tofane, accompagnato dalla figlia Laura e con la giacca del Team Italia. La presenza del capo dello Stato ha attirato l’attenzione di tifosi e atleti, che hanno visto un simbolo di vicinanza e sostegno alle Olimpiadi. Dopo aver assistito alla gara, Mattarella ha lasciato la località senza rilasciare dichiarazioni.

(Agenzia Vista) Belluno, 12 febbraio 2026 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito sull'Olympia delle Tofane al supergigante femminile dei Giochi di Milano Cortina, accompagnato dalla figlia Laura e con la giacca del Team Italia. Il Presidente è arrivato a Cortina indossando la giacca del team Italia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

