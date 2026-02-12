Milano Cortina | gli azzurri in gara e dove vederli

Oggi a Milano e Cortina si svolgono le prime gare degli azzurri. Questa mattina le atlete come Goggia e Brignone si sono sfidate nel SuperG, mentre nel pomeriggio sono riprese le competizioni. Gli sportivi seguono con attenzione le performance delle loro beniamine, con gli occhi puntati su ogni discesa.

Da Goggia e Brignone a Lollobrigida: in mattinata focus sul SuperG, con quattro azzurre impegnate. Nel pomeriggio tocca di nuovo. Da Goggia e Brignone a Lollobrigida: in mattinata focus sul SuperG, con quattro azzurre impegnate. Nel pomeriggio tocca di nuovo alla campionessa olimpica Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio, gli azzurri tornano a giocarsi le medaglie. Occhi puntati sul SuperG femminile, con quattro azzurre impegnate: Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Nel pomeriggio tornerà poi in gara Francesca Lollobrigida, nello speed skating (5000 metri femminili). 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Milano Cortina: gli azzurri in gara e dove vederli Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli azzurri in gara, orari e dove vederli Oggi a Milano Cortina si accendono le gare di una delle giornate più intense delle Olimpiadi invernali. Milano Cortina, italiani in gara oggi: da Constantini-Mosaner all’hockey, orario e dove vederli Oggi a Milano e Cortina scendono in pista i primi atleti italiani alle Olimpiadi 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, martedì 10 febbraio; Milano Cortina: gli azzurri in gara; Milano Cortina: gli azzurri in gara oggi. Ecco il programma; Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi - Lindsey Vonn dopo l'incidente: Non è stato un finale da favola, ma la vita. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, i risultati dell'11: due ori all’Italia dallo slittino doppio ... tg24.sky.it Milano Cortina, in pista gli azzurri per il SuperG maschileIl vice primo ministro italiano Matteo Salvini (a sinistra) e Luciano Buonfiglio (a destra), presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), assistono a una partita di curling ai Giochi ... ilsole24ore.com Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente. - facebook.com facebook Grandissimi i nostri Azzurri che, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera ci hanno regalato altri due ori arrivando a quota quattro! Forza ragazzi! #MilanoCortina2026 x.com

