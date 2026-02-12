La discesa di Sofia Goggia nel Super G femminile ai Giochi di Milano-Cortina si interrompe bruscamente. La sciatrice italiana si ferma a pochi secondi dall’inizio, lasciando il pubblico senza parole. La delusione è evidente, e anche il Presidente Mattarella si mostra visibilmente colpito dall’epilogo. La gara si trasforma in un momento di sconforto per la squadra azzurra.

Il sogno olimpico di Sofia Goggia sulla pista di casa si è infranto in un frammento di secondo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi accorsi per sostenerla. La fuoriclasse bergamasca si presentava al cancelletto di partenza del Super G con la consueta carica agonistica e quella determinazione feroce che l’ha resa una leggenda dello sci alpino mondiale. La gara sembrava procedere sui binari della perfezione, con una conduzione pulita e aggressiva che la vedeva in netto vantaggio rispetto alle avversarie dirette. Tuttavia, lo sport ad alto livello non perdona la minima imprecisione e il destino ha deciso di presentare un conto salatissimo proprio nel momento meno opportuno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milano-Cortina, fuori Sofia Goggia dal Super G femminile: si dispera anche Mattarella

Approfondimenti su Milano Cortina

Il presidente Mattarella ha incontrato Sofia Goggia a Cortina, nel circolo ufficiali della Marina Militare.

Sara Goggia conquista il bronzo nella discesa femminile a Milano-Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Laura Pirovano terza a metà gara nella combinata femminile a squadre. Sofia Goggia esce nel team event di sci alpino a Milano Cortina 2026; Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro; Goggia out, l'Italia spera con Pirovano/Peterlini nella combinata a squadre.

Milano Cortina, la diretta: SuperG femminile, in testa Federica Brignone, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)Fuori dal podio l'azzurra Elena Curtoni, momentaneamente quarta. ilmattino.it

LIVE SuperG femminile Milano-Cortina 2026: Brignone in testa, fuori Goggia sull’Olympia delle TofaneFederica Brignone firma una prova straordinaria e vola al comando con 1’2341. Pirovano guida fino al suo arrivo, poi scivola terza. Sofia Goggia fuori dopo un ... sportface.it

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych - facebook.com facebook

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com