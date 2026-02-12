Milano-Cortina | Fontana ' strepitosa Brignone'

La campionessa Federica Brignone ha conquistato un altro oro nel SuperG femminile a Milano-Cortina. La sciatrice italiana ha dato il massimo, regalando una prestazione strepitosa e aggiungendo un altro successo alla sua carriera. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati e i tifosi italiani, che hanno celebrato il risultato con grande entusiasmo.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Strepitosa Federica Brignone nel SuperG femminile. Un altro Oro per l'Italia! Complimenti!". Lo scrive sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

