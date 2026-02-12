Questa volta il Pd si scaglia contro la Rai, accusandola di aver censurato i genitali di Leonardo nel servizio dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La polemica monta, mentre l’evento sportivo prosegue con numeri record e un’attenzione internazionale che non si vedeva da tempo. Il partito di centrosinistra continua a criticare, cercando di mettere ostacoli a una manifestazione che, finora, sta attirando grandi consensi e entusiasmo tra gli italiani.

Il Pd le sta provando proprio tutte per mettere i bastoni tra le ruote a queste Olimpiadi che, fino a questo momento, sono un successo clamoroso. Ma soprattutto le prova tutte per attaccare la Rai, la presunta "Tele-Meloni": si pensi al caso-Andrea Pucci, dunque alle critiche per le Atp Finals i cui diritti sono stati acquisti da Mediaset. E ora dal Nazareno è arrivata anche l'accusa alla Rai di aver censurato i genitali dell' Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci. Tutto vero. "Il sito del Corriere della Sera denuncia un fatto molto grave: nella sigla Rai dei Giochi Olimpici di Milano Cortina l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è stato manomesso e censurato, con l'eliminazione dei genitali presenti nell'opera originale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, delirio olimpico del Pd: "La Rai censura i genitali di Leonardo"

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si apre un caso che fa discutere.

Da giorni, i canali Rai mostrano il disegno di Leonardo da Vinci senza i genitali, come se fosse stato censurato.

