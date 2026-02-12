milano cortina cozzoli grazie alle nostre medaglie possibile effetto sinner

Vito Cozzoli, amministratore di Autostrade dello Stato Spa, dice che le medaglie ottenute dagli atleti italiani potrebbero portare a un effetto positivo per Sinner. Parla di investimenti in sport e infrastrutture, puntando sull’innovazione per migliorare il sistema. Cozzoli sottolinea che i successi invernali aiutano a promuovere lo sport italiano e a rafforzare l’immagine del paese. Ora, l’obiettivo è sfruttare questa spinta per far crescere anche il tennis e altri settori.

MILANO - Per sport e infrastrutture la parola d'ordine è una sola: innovazione. Ne è convinto Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato Spa, ma con un passato da ad e presidente di "Sport e Salute", che intervistato dall'Agenzia di Stampa Italpress ha spiegato come la cresita di questi due mondi, così apparentemente lontani, ma in realtà con tante analogie, sia legata alla tecnologia. "Lo sport e il settore autostradale hanno un tema in comune che è quello di essere un greenfield. Nello sport, come nelle autostrade, si possono fare tante cose: si può promuovere l'innovazione, la crescita, si possono prevedere benefici per i territori e per le comunità". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

