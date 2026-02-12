Milano Cortina con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano | le videonews dal nostro inviato

Oggi Milano Cortina si ferma per una giornata da ricordare. Federica Brignone vince l’oro, a meno di un anno dal brutto infortunio che l’aveva messa fuori gioco. È una vittoria che porta entusiasmo e fa parlare di sé in tutta Italia.

(Adnkronos) – Oggi lo sport italiano a Milano Cortina ha vissuto una giornata storica con l'oro di Brignone, conquistato a 10 mesi dal grave infortunio. Le videonews dal nostro inviato Emanuele Rizzi —[email protected] (Web Info) Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Giorgia Meloni conclude la sua visita in Asia, sottolineando l'importanza di alleanze solide per affrontare le tensioni internazionali.

Oggi a Milano Cortina si svolge il SuperG di sci alpino, con Paris e Franzoni in gara.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi. Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio; Milano Cortina: cariche contro manifestanti in zona Corvetto. Italia vince tre medaglie.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Straordinari trionfi delle azzurre nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarel ... tg24.sky.it

Francesca Lollobrigida, due ori alle Olimpiadi Milano-Cortina: chi è la pattinatrice azzurra (età, carriera, palmares)Francesca Lollobrigida l'ha fatto di nuovo. L'azzurra di Frascati pochi giorni fa era riuscita ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3’54’28 e conquista la ... ilmessaggero.it

Corriere della Sera. . I tifosi le urlano: «Te lo meriti!». L'entusiasmo è travolgente, dopo uno dei trionfi più simbolici della storia, a un anno da un gravissimo infortunio. Federica Brignone celebra il suo oro nel SuperG a Milano-Cortina e si racconta a CorriereTv: - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com