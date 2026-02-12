Milano-Cortina Brignone oro in superG

Federica Brignone conquista l'oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa aostana, dopo aver passato dieci mesi tra riabilitazione e dolore, torna a brillare in una gara difficile. Con una discesa perfetta, supera tutte le avversarie e si aggiudica il primo posto, scrivendo un altro capitolo importante della sua carriera.

12.45 Federica Brignone oltre la leggenda. La campionessa aostana vince l'oro olimpico nel superG, dieci mesi dall'infortunio (frattura della tibia e rottura del legamento del ginocchio). Sulla pista delle Tofane,stacca di 41 centesimi la francese Miradoli e di 52 l'austriaca Huetter. La storica giornata azzurra è impreziosita dal quinto posto di Laura Pirovano e dal settimo di Elena Curtoni. Sofia Goggia è caduta. Federica Brignone, 35 anni, è figlia d' arte. La madre, Ninna Quario, era una azzurra di sci.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41 è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica ... ilmattino.it

Milano-Cortina 2026, sci: capolavoro Brignone, arriva l'oro in SuperG!Sotto gli occhi del presidente della Repubblica Mattarella, la valdostana sfodera una clamorosa prestazione. Quinto oro per l'Italia ai Giochi ... sportmediaset.mediaset.it

