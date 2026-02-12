Milano Cortina Brignone d’oro è case study | Resilienza senza uguali

Federica Brignone vince l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo un infortunio gravissimo, a quasi 36 anni, si prende la sua rivincita davanti al Capo dello Stato. Dieci mesi fa era caduta e aveva rischiato di dover smettere, oggi invece festeggia un risultato che resterà nella storia dello sci italiano.

(Adnkronos) – Dieci mesi fa una caduta devastante, oggi l’oro olimpico davanti al Capo dello Stato. Federica Brignone firma una delle imprese più incredibili della storia dello sci italiano conquistando il SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a quasi 36 anni, dopo un infortunio che avrebbe potuto chiudere per sempre la sua carriera. Il 3 aprile scorso la campionessa azzurra aveva riportato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore: un trauma ad alta energia, tra i più temuti nello sci alpino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Federica Brignone conquista l'oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Francesca Lollobrigida ha vinto l'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026.

